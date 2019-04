Sri Lanka. Seria eksplozji w kościołach i hotelach. Setki ofiar

Koszmar na Sri Lance. Co najmniej 160 osób zginęło, a 400 zostało rannych w sześciu eksplozjach, do których doszło jednocześnie w trzech kościołach i trzech pięciogwiazdkowych hotelach. Wśród ofiar mogą być zagraniczni turyści.

Do eksplozji doszło w największym mieście Sri Lanki - Kolombo, w kościele św. Antoniego, w świątyni w pobliskim Negombo, oraz w Batticaloa na drugim końcu kraju podczas trwających nabożeństw wielkanocnych.

W tym samym czasie doszło do trzech wybuchów w pięciogwiazdkowych hotelach Shangri-La, Kingsbury i Cinnamon Grand Hotel w Kolombo.

Źródła w służbach bezpieczeństwa, na które powołuje się agencja Associated Press, podały, że do wybuchów doszło prawie jednocześnie.

Ofiar może być znacznie więcej. Część mediów, powołując się na informacje od lokalnej policji, podaje, że tylko w jednym z kościołów zginęło co najmniej 50 osób.

Wśród ofiar jest - według mediów - co najmniej 9 zagranicznych turystów.

Przyczyny tragedii na razie nie są znane. Póki co żadne ugrupowanie nie przyznało się do przeprowadzenia ataków. Rozmówca AP powiedział jednak, że prawdopodobnie co najmniej dwie z eksplozji były dziełem zamachowców samobójców.