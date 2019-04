Wielkanoc 2019. Emocjonalne słowa Franciszka. Zacytował słynną poetkę

Nie można dać się przytłoczyć przez "kamień" grzechu - przekonywał papież Franciszek podczas mszy Wigilii Paschalnej w Wielką Sobotę w Watykanie. Zacytował też słowa amerykańskiej poetki Emily Dickinson: "Nie znamy własnej wielkości, nim ktoś nam powie, by powstać".

W homilii w bazylice Świętego Piotra papież przywołał obraz kobiet, które poszły do grobu Jezusa. - Obawiały się, że ich wyprawa będzie bezużyteczna, bo duży kamień tarasował wejście do grobu. Droga tych kobiet jest również naszą drogą - mówił Franciszek.

- Ludzkie dzieje nie kończą się na kamieniu nagrobnym, ponieważ dzisiaj odkrywają żywy kamień: Jezusa zmartwychwstałego. My, jako Kościół, jesteśmy na Nim zbudowani, i nawet gdy tracimy ducha, kiedy jesteśmy kuszeni, aby osądzać wszystko na podstawie naszych niepowodzeń, On przychodzi, aby uczynić wszystko nowe, obalić nasze rozczarowania - stwierdził.

Zachęcił wiernych do refleksji, co jest ich kamieniem, który trzeba usunąć.

Franciszek zacytował Emily Dickinson

Papież zauważył, że często nadzieję blokuje kamień nieufności. Jak mówił, kiedy w kimś dominuje przekonanie, że nic się nie udaje i że to, co najgorsze nigdy się nie skończy, zaczyna się wierzyć, że śmierć jest silniejsza niż życie, popada się w cynizm i szyderstwo.

- Jezus jest specjalistą w przekształcaniu naszej śmierci w życie - stwierdził Franciszek. Apelował, by przejść "od zamknięcia do komunii, od rozpaczy do pocieszenia, od lęku do ufności".