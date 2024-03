Sprzedadzą Polsce śmigłowce Apache. Szef MON: czekamy na finalną ofertę

Pożyczka i Apache dla Polski. Szef MON: "Ważne deklaracje"

- To jest bardzo ważne. To jest kilka kolejnych miliardów dolarów, które będziemy inwestować w polskie bezpieczeństwo i też pożyczka dla Polski dwóch miliardów dolarów. Ważne deklaracje. Czekamy na finalną ofertę dotyczącą śmigłowców bojowych Apache. Czekamy, już na taką finalną też, zgodę dotyczącą rakiet, bo to jest warunkowa zgoda oczywiście, ale wszystko jest na dobrej drodze - powiedział w środę w TVP Info Kosiniak-Kamysz. Dopytywany o termin ustalenia zakupu rakiet szef MON odpowiedział, że po zgodzie USA "to jest kwestia pewnie najbliższych tygodni".