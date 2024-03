Wybory w USA. Trump i Biden potwierdzają nominacje

Donald Trump i Joe Biden zapewnili sobie we wtorek poparcie wystarczającej liczby delegatów w swoich partiach, aby uzyskać nominację na kandydatów na prezydenta w nadchodzących wyborach - donosi CNN. - To był wspaniały dzień zwycięstwa - powiedział Trump. - Dzisiaj jest dzień wezwania do działania - oświadczył Biden.