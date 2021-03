Sprawa Daniela Obajtka. Parlamentarny zespół śledczy rozpoczął działalność

Sprawa Daniela Obajtka. Tomczyk: to nie PiS zatrudnia Obajtka, to Obajtek zatrudnia PiS

W opinii Tomczyka to wszystko oznacza, że "to nie PiS zatrudnia Obajtka, ale to Obajtek zatrudnia PiS".

Pytał też m.in., "jak to możliwe, że człowiek, który z pracy osiągnął dochody 1 miliona 200 tys. złotych, pomnożył swój majątek do końca 2015 roku do poziomu 7-8 milionów złotych". - Dziś prezes Jarosław Kaczyński musi odpowiedzieć na to pytanie. Wziąć sobie do serca słowa jego brata Lecha: jeśli ktoś ma pieniądze, to skądś je ma - mówił Sowa.