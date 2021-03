Syn Beaty Szydło zmienił nazwisko. Pracuje w firmie, której udziałowcem jest Daniel Obajtek

Aby potwierdzić doniesienia dziennikarze skontaktowali się z ERG Bieruń Folie. Udało dodzwonić się do sekretarki, która przekazała, że "Pan Tymoteusz jest poza firmą, na urlopie", dodając, że nie ma wiedzy, kiedy wróci do pracy. W dalszej części rozmowy kobieta miała jednak wycofać swoje słowa i zapewniać, że "pan Szydło nie pracuje w ERG Bieruń Folie" i doszło do pomyłki.