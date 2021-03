Syn Beaty Szydło zniknął z diecezjalnej listy księży

W lutym 2021 r. na stronie diecezji bielsko-żywieckiej nazwisko Tymoteusz Szydło nadal widniało na liście księży pełniących tam posługę. Kiedy zwróciliśmy się z pytaniami do władz diecezji, w odpowiedzi mailowej przeczytaliśmy: "Dziękuję za informację, informatyk już zaktualizował informacje na stronie. Jak chodzi o informacje dotyczące księdza Tymoteusza, to proszę kontaktować się z nim samym” - przekazał nam sekretariat kurii bielsko-żywieckiej.

- Trzeba o to pytać bezpośrednio księdza Tymoteusza, a dokładniej jego adwokata. Tak sobie zażyczył. To jest już tylko i wyłącznie jego sprawa. W naszej diecezji nie pełni posługi, nie jest u nas księdzem – mówi Wirtualnej Polsce rzecznik diecezji ks. Mateusz Kierczak.

Ostatnie informacje odnośnie do statusu ks. Tymoteusza Szydło ukazały się pod koniec 2019 roku . Duchowny wystąpił wówczas do swoich przełożonych o wszczęcie procedury zwolnienia z obowiązków kapłańskich i o zniesienie celibatu.

"Całkowicie nieprawdziwe oraz zniesławiające są pojawiające się ostatnio w przestrzeni publicznej plotki dotyczące rzekomej przyczyny urlopu księdza Tymoteusza Szydło. W szczególności całkowicie nieprawdziwa jest informacja, że ksiądz Tymoteusz został ojcem. Dodać należy, że powód urlopu ma charakter prywatny i nie będzie komentowany publicznie. Wyrażamy głęboką nadzieję, że zostanie to uszanowane. Jednocześnie oświadczam, że w stosunku do wszystkich osób oraz podmiotów rozpowszechniających dalej powyższe kłamstwa niezwłocznie kierowane będą do sądów prywatne akty oskarżenia oraz powództwa cywilne o ochronę dóbr osobistych" – napisał mec. Maciej Zaborowski.