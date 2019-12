"Tymoteusz Szydło nie został i nie planuje zostać ojcem". Mocne słowa prawnika księdza

Odejście księdza Tymoteusza Szydło ze stanu kapłaństwa wywołało lawinę komentarzy i spekulacji. Plotki na temat przyczyn odejścia z kościoła ucina w rozmowie z WP jego pełnomocnik Maciej Zaborowski. – Mój klient nie został i nie planuje zostać ojcem – mówi stanowczo prawnik.

Reakcja na plotki i domysły

To odpowiedź prawnika na mnożące się spekulacje dotyczące powodów rezygnacji syna Beaty Szydło z kapłańskiej posługi. Przypomnijmy, że ks. Tymoteusz Szydło, wydał w środę oświadczenie, w którym poinformował, że chce wystąpić ze stanu duchownego. Jego decyzja ma być związana z długim kryzysem wiary i powołania, ale także z krążącymi na jego temat plotkami.

- Moja reputacja jako księdza jest zdruzgotana przez plotki i domysły. Z bólem stwierdzam też, że nie udało mi się pokonać kryzysu wiary i powołania. W tej sytuacji nie pozostało mi nic innego, jak złożyć w kurii diecezji bielsko-żywieckiej prośbę skierowaną do Ojca Świętego o przeniesienie mnie do stanu świeckiego, by uregulować moją pozycję kanoniczną i nie pozostawać w konflikcie sumienia" - napisał Tymoteusz Szydło. W piśmie zawarł również deklarację uruchomienia procedury uzyskania dyspensy od celibatu.