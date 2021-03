Daniel Obajtek pod lupą KO. "Powołujemy zespół śledczy w klubie"

- Sprawa jest wyjątkowa z innego powodu. Od początku cały aparat państwa został zaangażowany, by tej sprawy nie wyjaśnić. Gdzie państwo jest teraz? - mówił na konferencji prasowej szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej.

- Wygląda na to, że najważniejsze służby państwowe po prostu abdykowały. W sprawie Daniela Obajtka od kilku tygodni powinny rozpoczynać się kolejne postępowania - dodał Cezary Tomczyk.

Na czele specjalnego zespołu śledczego Koalicji Obywatelskiej w sprawie majątku Daniela Obajtka stanie Marek Sowa. - Dotarliśmy do informacji, że prezes PKN Orlen zakupił dwie działki w Piwnicznej-Zdroju. Wiemy także o jego ostatnich inicjatywach z 2020 roku: w pięknym miejscu zakupił nieruchomość o wielkości 22 arów. Otrzymałem także wiele innych informacji z południa Polski, to w sumie kilkadziesiąt działek. Kiedy poznamy więcej szczegółów, to w kolejnych dniach prawda ujrzy światło dzienne - mówił małopolski poseł Platformy Obywatelskiej.