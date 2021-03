"Taśmy Obajtka". Prezydent Andrzej Duda zabrał głos ws. prezesa Orlenu

Taśmy Obajtka. "Chodzi o oczernianie człowieka sukcesu"

Daniel Obajtek nagrany. Opozycja krytykuje prezesa PKN Orlen

Daniela Obajtka - po publikacji taśm przez "GW" krytykuje opozycja. - To kariera typowo pisowska. Największą zaletą z perspektywy Jarosława Kaczyńskiego jest to, że pan Daniel Obajtek ma wiele skaz w swoim życiorysie. A jak takie ma, prościej się nim kieruje. Jest człowiekiem, który wszystko podpisze, na wszystko się zgodzi, który nie ma żadnych oporów. I to jest klucz do kariery pana Obajtka - mówił poseł PO Marcin Kierwiński w programie "Tłit".