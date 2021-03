ONR będzie zdelegalizowany? Wniosek posłów Lewicy do Zbigniewa Ziobry

O działaniach podjętych w kierunku delegalizacji ONR poinformowała podczas środowej konferencji prasowej przed Ministerstwem Sprawiedliwości posłanka Monika Falej. Działaczka Lewicy odwoływała się do art. 13 konstytucji, mówiącym o tym, że w Polsce obowiązuje zakaz istnienia partii politycznych i organizacji odwołujących się w swoich programach do totalitarnych metod i praktyk działania nazizmu, faszyzmu i komunizmu.

Powołała się też na art. 256 Kodeksu karnego zakazujący propagowanie faszystowskiego i totalitarnego ustroju. - Dwa tygodnie temu Sąd Najwyższy stwierdził, że ONR można nazywać organizacją faszystowską - mówiła Falej. Dodała, że "ONR, propaguje, promuje faszyzm", tłumacząc, że "to jest w Polsce zakazane, a to oznacza, że ONR, organizacja faszystowska, powinna zostać natychmiast zdelegalizowana" - podkreśliła.

Polityk wraz z innymi członkami Lewicy wyjaśniła, że "przychodzą oni dziś do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego, by natychmiast złożył wniosek o delegalizację ONR, organizacji faszystowskiej". - Minister sprawiedliwości po orzeczeniu Sądu Najwyższego powinien sam to zrobić - oceniła. Wniosek o delegalizację ONR złożono po zakończeniu konferencji w resorcie sprawiedliwości.