Orzeczenie Sądu Najwyższego: "Można nazywać ONR organizacją faszystowską"

Koliński za nazwanie organizacji ONR "faszystowską" został pozwany cztery lata temu. Napisał wtedy na Facebooku, a także w komentarzach w lokalnym serwisie portel.pl, że ONR to organizacja faszystowska, która "w sposób jawny odwołuje się do swych przedwojennych, faszystowskich, antysemickich, rasistowskich i ksenofobicznych korzeni".

Przez cały czas trwania sprawy zapadło w sumie pięć orzeczeń sądowych. Batalię zakończył w piątek Sąd Najwyższy, który uznał w wyroku kasacyjnym, że nazwanie ONR organizacją faszystowską nie jest złamaniem prawa. Teraz Robert Kiliński czeka na uzasadnienie do tego wyroku, które nie jest jeszcze znane.

Kilka lat wcześniej sędzia uzasadniał: "ONR sam na siebie ukręcił ten bicz"

- ONR sam na siebie ukręcił ten bicz. Nawiązuje do organizacji przedwojennej, która była jawnie organizacją faszystowską, stosuje te same symbole i nazwy. Przykładem niech będzie falanga, która na dodatek była symbolem faszystowskich bojówek z Włoch - argumentował sędzia z Elbląga cytowany przez "Wyborczą".

Oskarżycielowi wytłumaczył: - Nie mówię przez to, że jesteście faszystami albo nazistami. Ja tylko mówię, że oskarżony miał prawo tak uważać na podstawie tego, co wy sami o sobie piszecie, jak się zachowujecie na własnych demonstracjach, jakie głosicie hasła, jak się nosicie, do jakich symboli się odwołujecie - mówił sędzia.