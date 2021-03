Spór o szczepionki: UE eksportuje też do Wielkiej Brytanii

UE oskarża Londyn...

Londyn jest dumny z faktu, że zaszczepionych jest już 23 miliony Brytyjczyków, co jest o wiele wyższym odsetkiem niż gdziekolwiek indziej w Europie. Wydaje się jednak, że na wyspie nie brakowało szczepionek, do czego przyczyniła się także UE, która podała, że pomimo niedoborów we własnych państwach członkowskich, europejscy producenci dostarczyli dziewięć milionów dawek do Wielkiej Brytanii.