Szczepionki na COVID-19. W Wielkiej Brytanii szczepienia w... świątyni. "Między nabożeństwami"

W środę do nietypowych miejsce w Wielkiej Brytanii , w których odbywają się szczepienia przeciwko COVID-19 , dołączyło anglikańskie Opactwo Westminsterskie. Jest to największa świątynia w tym kraju.

Wielka Brytania. Szczepienia na COVID-19 w świątyni

"Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że to miejsce jest absolutnie pełne ludzi i czujemy się bardzo, bardzo osobliwie i szczerze mówiąc źle, gdy jest puste. Być częścią tworzenia bezpiecznego i zdrowego kraju, to ogromny przywilej i jesteśmy naprawdę zadowoleni, że możemy to robić" - przekazał David Hoyle.