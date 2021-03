Koronawirus. WHO odrzuca planowane unijne paszporty szczepień

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ma poważne zastrzeżenia do planu Komisji Europejskiej dotyczącego "cyfrowej zielonej karty szczepień". Jak dziennikowi "Die Welt" powiedział dyrektor regionalny WHO na Europę Hans Kluge, nie wiadomo chociażby, jak długo utrzymuje się odporność po szczepieniu przeciwko COVID-19. W związku z tym WHO odrzuca planowane paszporty szczepień. - Rozumiemy, że rządy są konfrontowane z rzeczywistością polityczną - podkreślił belgijski medyk, dodając, że zapowiadane na lato wprowadzenie na rynek takiego rozwiązania jest "prawdopodobnie nieuniknione". - Nie jest to jednak zalecenie WHO - wyjaśnił.