Spór o krzyż w Sejmie. Piotr Müller: on tam pozostanie

Na sali posiedzeń sejmowych wisi krzyż. Nie wszystkim posłom się to podoba. Tym razem temat symboli religijnych podjęła Magdalena Biejat. Posłanka Lewicy doczekała się odpowiedzi rzecznika rządu Piotra Müllera.

Z posłankami Lewicy nie zgodził się rzecznik rządu Piotr Müller. - My mamy szacunek do tradycji, również do korzeni chrześcijańskich Polski i te korzenie chrześcijańskie są uwidocznione m.in. poprzez krzyż w Sejmie i tak pozostanie - powiedział w rozmowie z TVP.