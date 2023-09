Spółki Skarbu Państwa wesprą PiS w kampanii referendalnej

- To jedynie potwierdzenie tego, że państwo - instytucjonalnie i na różnych szczeblach - jest zaangażowane w to referendum, co nie powinno mieć miejsca. Fundacje powołane przez spółki Skarbu Państwa są siłą rzeczy powiązane z aktualnym obozem rządzącym i de facto kontrolowane przez polityków - komentuje w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" Patryk Wachowiec z fundacji FOR.