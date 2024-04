Spanikowany podbiegł do patrolu. Policjanci pomogli uratować mężczyznę

Podczas poniedziałkowego patrolu ulicy Noniewicza w Suwałkach do policjantów podbiegł mężczyzna, prosząc o pomoc. - Funkcjonariusze usłyszeli, że "umiera mężczyzna, nikt nie wie, co robić, pomóżcie". Policjanci natychmiast pobiegli do mieszkania - przekazał oficer prasowy KMP w Białymstoku.