Sondaż CBOS. Polacy mają coraz gorsze zdanie o Kościele katolickim

CBOS w najnowszym sondażu wskazuje, że poparcie dla instytucji kościelnych regularnie spada, a widoczną różnicę odnotowano już od ostatniego badania. "(Wyniki - red.) są one obecnie jednymi z najgorszych w ostatnim ćwierćwieczu" - czytamy w rankingu.

I tak - 49 proc. ankietowanych pozytywnie wypowiada się o Kościele katolickim - to spadek o 8 punktów proc. w stosunku do marcowego sondażu. Przeciwne zdanie ma 41 proc. pytanych - tutaj z kolei odnotowano wzrost o 9 punktów proc. CBOS zwraca uwagę na "zbliżony rozkład ocen zarejestrowany w maju ubiegłego roku". To właśnie wtedy wyemitowano film braci Sekielskich ujawniających przykłady pedofilii w Kościele.