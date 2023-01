Solidarna Polska zabiera głos po spotkaniu z Morawieckim

- Ustawa o Sądzie Najwyższym godzi w polską konstytucję, w polską suwerenność, rodzi gigantyczne ryzyko paraliżu sądownictwa w Polsce. Podzielamy wątpliwości, które co do tej ustawy przedstawił pan prezydent, mówiąc o tym, że nie zgodzi się na ustawę, która mogłaby podważyć dokonane przez niego powołania na urząd sędziowski. Mowa o niemal 3 tys. młodych ludzi. My te wątpliwości podzielamy - przekazał na konferencji prasowej w Sejmie poseł Sebastian Kaleta.