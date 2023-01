"Długa dyskusja". Jest komunikat po spotkaniu Morawieckiego z Ziobrą

Jak podkreślił, Solidarna Polska "w bardzo długiej dyskusji przedstawiała swoje argumenty". - Ta dyskusja pokazała, że jest zrozumienie dla tych największych wyzwań, jeżeli chodzi o kwestie geopolityczne, natomiast różnimy się co do kwestii związanej z legislacją i ustawą [o Sądzie Najwyższym - przyp. red]. Ważne jest to, aby Polska skorzystała ze środków finansowych na równorzędnych zasadach, podobnie jak wszystkie inne kraje Unii Europejskiej - przekonywał rzecznik rządu.