Smog Kraków – 20 lutego 2019, środa. Sprawdź, jaka jest dziś jakość powietrza w województwie małopolskim

Smog Kraków – 20 lutego 2019. Bardzo zła jakość powietrza w Krakowie i okolicach. Sprawdź dokładne pomiary dla woj. małopolskiego.

Dziś jakość powietrza w województwie małopolskim nie należy do najlepszych. W Krakowie na osiedlach Wadów i Piastów stężenie pyłu PM10 wynosi kolejno 48 µg/m3 i 57 µg/m3, a na Swoszowicach 55 µg/m3 (pomiary wykonano o godzinie 6:00). Na ulicach Złoty Róg i Dietla pył zawieszony PM10 utrzymuje się na poziomach 58 i 34 µg/m3. Nie lepsza sytuacja jest w Nowej Hucie (40 µg/m3), Nowym Sączu (58 µg/m3), Tarnowie (42 µg/m3), oraz Trzebini (48 µg/m3). Dobrej jakości powietrzem oddychają za to mieszkańcy Zakopanego gdzie stężenie pyłu wynosi 19 µg/m3. Należy podkreślić, że normy dla pyłów PM10 ustalone są na poziomach: dopuszczalnym (50 µg/m3), informowania (200 µg/m3) oraz alarmowym (300 µg/m3). Poziom dopuszczalny jest dla nas informacją, że jakość powietrza nie jest najlepsza, ale nie wywoła ciężkich skutków dla naszego zdrowia .

Smog Kraków – pył zawieszony PM10 i PM2,5

Pył zawieszony stanowi mieszaninę cząsteczek stałych oraz kropelek cieczy, które utrzymują się w powietrzu. Zawierają one różne składniki, takie jak: siarka, metale ciężkie, związki organiczne (np. wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne), dioksyny i alergeny (np. pyłki roślin i grzybów). Pył PM10 składa się z cząsteczek o średnicy mniejszej niż 10 µm, a pył drobny PM2,5 z cząsteczek, których średnica jest mniejsza niż 2,5 µm2-5. Szkodliwość pyłu dla zdrowia osób eksponowanych na niego jest ściśle związana ze składem i wielkością chemicznych ziaren. Drobny pył o średnicy poniżej 2,5 µm dociera do pęcherzyków płucnych, a nawet naczyń krwionośnych, skąd przedostaje się do krwiobiegu. Jest bardzo szkodliwy zarówno dla układu krążenia, jak i oddechowego. Pył o większych ziarnach może spowodować stany zapalne błony śluzowej, spojówek. W szczególności zagraża osobom cierpiącym na choroby serca oraz płuc, ludziom starszym i dzieciom.