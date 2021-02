Śmierć Pawła Adamowicza. Ruszył proces ws. organizacji koncertu WOŚP

Akt oskarżenia obejmuje dwie osoby z Regionalnego Centrum Wolontariatu z siedzibą w Gdańsku - reprezentowały one organizatora w sprawach zabezpieczenia imprezy. Biegły twierdzi, że obie nie dopełniły obowiązków dotyczących właściwego zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom gdańskiej imprezy w 2019 roku, przez co naraziły ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

Gdańsk i koncert WOŚP. Oskarżeni nie przyznają się do winy

Przed sądem wystąpiła w piątek była prezes Regionalnego Centrum Wolontariatu Agnieszka B. Podczas mowy przekonywała, ze " dołożyła wszelkich starań, by uczestnicy imprezy nie byli narażeni na cokolwiek złego ". - Ze swojej strony starałam się dopilnować wszystkiego, począwszy od złożenia do służb planu zabezpieczenia imprezy. Nie byliśmy wzywani do uzupełnienia tego dokumentu, nie było żadnych poprawek. Nie miałam żadnych wątpliwości co do profesjonalizmu agencji ochrony, która zajmowała się też ochroną trwającego obok koncertu WOŚP jarmarku bożonarodzeniowego - tłumaczyła oskarżona.