Śmierć 19-latki pod kołami autobusu w Katowicach. W sprawie jest nowy dowód

Rozmowa została nagrana krótko po zdarzeniu. Film pochodzi z kamery znajdującej się nad wejściem do pojazdu. Widać na nim, jak mężczyzna rozmawia z policjantką w zajezdni PKM w Katowicach. - Dałem gaz do dechy, wciągnąłem kogoś pod autobus i "przeciorałem" pół drogi tę osobę. Zaczęli mi drzwi wyrywać. No to ja gaz do dechy. Myślałem, że się odsunęli - relacjonuje policjantce.