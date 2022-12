Polak przewoził 75 kg kokainy. Prędko nie zobaczy rodziny

Sędzia Sophie McKone w uzasadnieniu wyroku powiedziała: - Byłeś częścią wyrafinowanej, profesjonalnej i bardzo dobrze zaplanowanej operacji mającej na celu wprowadzenie bardzo niebezpiecznych narkotyków klasy A do tego kraju. W twojej ciężarówce znajdowało się dobrze ukryte miejsce, do którego miałeś dostęp. Dowody kryminalistyczne wskazują, że rzeczywiście miałeś dostęp do narkotyków i byłeś zaangażowany w ich umieszczenie. Byłeś w posiadaniu dwóch zaszyfrowanych telefonów i miałeś otrzymać znaczną sumę pieniędzy za przewiezienie narkotyków. Miało to być około 10 tys. funtów miesięcznie wypłacane w kryptowalucie, co jest kolejną oznaką wyrafinowania tej operacji.