"Seks w gabinecie metropolity". Abp Guzdek reaguje na aferę z ks. Dębskim

- Zero tolerancji dla pedofilii, zero tolerancji dla takich zachowań. To nie są słowa, to jest moja praktyka. Rzeczywiście ksiądz Andrzej przekazał mi informację o zgłoszeniu niewłaściwego zachowania jednego z księży. Ponieważ sam nie jestem w stanie zajmować się wszystkim, natychmiast przekazałem tę sprawę księdzu, który z urzędu w naszej kurii zajmuje się problemami nadużyć duchownych wobec osób nieletnich. Nic nie zostało zamiecione pod dywan - wskazał arcybiskup.