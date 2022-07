Ciąg dalszy afery wokół księdza Dębskiego. Zgłosiły się kolejne osoby

List ws. Dębskiego od "informatora z kurii"

Do gazety dotarł także inny list - od osoby, która nazywa siebie "informatorem z kurii". Twierdzi, że było więcej kobiet, które ksiądz miał nakłaniać do seksu. "Są inne, które weszły z nim w kontakty intymne. Pierwsze zgłoszenie miało miejsce za czasów arcybiskupa Ozorowskiego. Ks. A.D. był wtedy jego osobistym sekretarzem. Dziewczyna, poniżej lat 20, poszła do kurii i to zgłosiła. Miała z nim romans, drogie hotele, seks. Nic nie zrobiono" - czytamy.