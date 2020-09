Śląskie. Zderzenie dwóch autobusów. Wielu rannych, w tym dzieci

Do zdarzenia doszło w czwartek po godzinie 15 w miejscowości Panki, na skrzyżowaniu ulicy Tysiąclecia z ulicą Górniczą. Prawdopodobnie przyczyną wypadku było wymuszenie pierwszeństwa przez jednego z kierowców. Drugi wjechał w bok autobusu . Dokładne okoliczności w jakich doszło do wypadku będą jeszcze ustalane. W najgorszym stanie jest jeden z kierowców, którego strażacy musieli wyciągać z zakleszczonego pojazdu. Wszyscy pasażerowie byli przytomni.

W jednym z autobusów dzieci jechały na pływalnię, drugim wracały do domu ze szkoły. W jednym z pojazdów podróżowało 5 osób, w drugim 47, w tym 43 to dzieci. Do zdarzenia wyjechały karetki pogotowia z położonej 30 kilometrów dalej Częstochowy. Poderwano też śmigłowce ratunkowe. Siedem osób trafiło do szpitala, pięcioro opatrzono na miejscu, a pozostałe zostały przewiezione do pobliskiej remizy.