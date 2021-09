Zabrze. Podróż z ciężarną zakończyła się mandatem

Zdenerwowany 33-latek mknął ulicami Zabrza, by jak najszybciej dotrzeć do szpitala. Na ul. Bytomskiej został jednak zatrzymany do kontroli drogowej. Jak się okazało, nie miał uprawnień do kierowania pojazdem. Policjanci, widząc rodzącą kobietę, postanowili jej pomóc. Po tym, jak odwieźli ją do szpitala, wrócili jednak do przerwanej kontroli.