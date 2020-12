Sosnowiec. Wrzuć nakrętkę do "kropli wody”, w ten sposób pomożesz

Sosnowieckie Wodociągi w tych miejscach ustawiły bowiem pojemniki w kształcie kropli. To znak, że firma dołączyła do coraz popularniejszej akcji pomagania poprzez zbieranie nakrętek z plastikowych butelek.

– W ten sposób dołączyliśmy do zbierania nakrętek i niesienia pomocy innym. Nakrętki zbieramy na rehabilitację małego Jasia – wyjaśnia Paweł Kopczyński, prezes Sosnowieckich Wodociągów.

Sosnowiec. Pojemniki , które niosą pomoc

Dodajmy, że na terenie Zagłębia Dąbrowskiego stoją już pojemniki w kształcie serc lub rybki, która stanęła przy Pogorii w Dąbrowie Górniczej. Podmiotami, na rzecz których będą zbierane nakrętki wrzucane do rybki są dąbrowskie organizacje pozarządowe. Środki ze sprzedaży plastiku posłużą do realizacji ich celów statutowych. Zgodnie z rekomendacją Dąbrowskiego Forum Organizacji Pozarządowych podmiot będzie „opiekunem” kosza na nakrętki przez kwartał, pozwoli to na wsparcie podmiotów o różnych misjach – od działań na rzecz niepełnosprawnych, dzieci i młodzieży po działania proekologiczne. Pierwszą organizacją – opiekunem kosza będzie Stowarzyszenie "Neuron” Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym, które środki pozyskane ze sprzedaży nakrętek przeznaczy na rehabilitację osób z niepełnosprawnościami.