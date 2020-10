Sosnowiec. Mieszkańcy zapłacą drożej za wywóz śmieci

Dlaczego trzeba podnieść opłatę za wywóz śmieci? - Jest to efekt "działania" systemu ogólnopolskiego: wzrost opłat za energię elektryczną potrzebną do przetworzenia odpadów (o 60%), wzrost opłaty marszałkowskiej (o ponad 260%), wzrost pensji pracowników, a więc i wzrost kosztów pracy (o 30%), inwestycje śmieciowe, jakie trzeba przeprowadzić, aby system dostosować do wymogów.

Mało tego, doszło do zmian na rynku. Trudno w to uwierzyć, ale kiedyś za makulaturę jeszcze nam płacono, a dzisiaj... to my musi dopłacać, aby ja od nas odebrano. Mimo bardziej "restrykcyjnych" przepisów, liczba dzikich wysypisk nie zmalała. Wciąż powstają, a my je sprzątamy. Ta kwota to 1,3 mln zł rocznie – wyliczył powody prezydent Sosnowca.