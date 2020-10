Katowice. Łapią deszczówkę dla dobra klimatu, w mieście trwa budowa zbiorników retencyjnych

Komunalny Zakład Gospodarki Komunalnej od czerwca „łapie deszczówkę”, którą wykorzystuje do podlewania roślin. Podobnie zaczęło czynić od września Katowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. - Oszczędzanie i magazynowanie wody to jedno z największych wyzwań, jakie czekają nas w najbliższej przyszłości. Dlatego włączyliśmy się w akcję „Łapania deszczówki” i zamontowaliśmy 14 zbiorników przy naszych budynkach. Z kolei przy naszej najnowszej inwestycji przy ul. Leopolda zrealizowaliśmy większy zbiornik o pojemności 10 metrów sześciennych. To z jednej strony ekologia, ale z drugiej ekonomia, bo wodę wykorzystamy do podlewania zieleni – mówi Janusz Olesiński, prezes KTBS. Obie placówki zapowiadają, że w kolejnych latach będą sukcesywnie zwiększać liczbę zbiorników.