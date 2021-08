Sosnowiec. Pomysły mieszkańców za 550 tys zł

- W ciągu ostatnich lat w Sosnowcu zrealizowaliśmy ok. 240 inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego. Od najmniejszych, jak postawienie ławek, do tych nieco większych. Place zabaw, skwery, chodniki, siłownie pod chmurką, renowacje parków czy parkingi, a nawet tężnie solankowe - to wszystko jest już do dyspozycji sosnowiczan - mówi prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński.