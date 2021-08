WP Wiadomości Dark Mode Włącz tryb ciemny Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Trójmiasto

Przeżyj to! Polskie parki narodowe + 4 najpiękniejsze parkiogrodyrelakslato Materiał partnera Dzisiaj, 06-08-2021 15:35 Materiał powstał przy współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej 8 pięknych parków i ogrodów na letni relaks Chcesz odetchnąć od upału? Zabrać rodzinę w niezwykłe miejsce? A może spotkać się z przyjaciółmi "w pięknych okolicznościach przyrody"? O tej porze roku najpiękniejsze są parki i ogrody. Oto 8 wybranych propozycji. Łączy je to, że odzyskały swoją świetność dzięki wsparciu z Programu Infrastruktura i Środowisko. Share Fot: Syda Productions 1. SOSNOWIEC, PARK FUSIŃSKIEGO Dla tych, którzy w sercu miasta poszukują odrobiny spokoju na łonie natury. Park ma blisko 7 hektarów, więc z pewnością każdy znajdzie tu swoje ulubione zaciszne miejsce. Są tu zanurzone w zieleni piękne alejki, sadzawki, fontanny i pomosty. Z dwóch punktów widokowych można podziwiać zarówno drzewa, jak i tysiące krzewów tu rosnących. A jeśli lubicie obserwować dziką przyrodę, ułatwią Wam to liczne budki lęgowe dla ptaków, domki dla nietoperzy i tzw. hotele dla owadów. To pełne spokoju i harmonii miejsce przeszło gruntowną rewitalizację dzięki pieniądzom unijnym i krajowym. Park Fusińskiego (park bioróżnorodności) w Sosnowcu 2. ŁAŃCUT park zamkowy Dla miłośników historii, starych zamków i tych, którzy szukają natchnienia, urządzając własne ogrody. Dzięki wsparciu z Funduszy Europejskich, Zamek i jego otoczenie powoli odzyskują swoją dawną świetność. Przeprowadzono m.in. renowację wielu fascynujących pomieszczeń zamkowych – np. Rzymskich Łaźni. Warto tu zajrzeć i zobaczyć, jak wyglądało takie luksusowe SPA w latach 20. poprzedniego wieku. Z rekonstrukcją pomieszczeń i ogrodów wiąże się niesamowita historia. Zachowały się bowiem w doskonałym stanie archiwalne zdjęcia zrobione przez Józefa Piotrowskiego, konserwatora zabytków sztuki i kultury, członka Towarzystwa Naukowego Lwowskiego. Dzięki nim można było bardzo dokładnie odtworzyć zarówno zamkowe wnętrza, jak i wspaniałe ogrody: Włoski, Różany i Bylinowy oraz fascynujący Park zewnętrzny.. Park zamkowy w Łańcucie / Lancut Castle 3. Warszawa – Ogrody dolne Zamku Królewskiego Dla każdego, kto marzy o pięknym, eleganckim ogrodzie z widokiem na Wisłę. A widok nie ma sobie równych w Warszawie! Ogrody położone są na zboczu skarpy, na której stoi Zamek Królewski, i tarasami opadają ku Wiśle. Przyciągają pięknem architektury i kunsztem komponowania roślin, ale też prawdziwie królewską ofertą rozmaitych atrakcji. Wystawy, wernisaże, letnie pokazy filmowe w plenerze, koncerty – każdy znajdzie tu coś dla siebie. Nie brakuje też zajęć edukacyjnych dla dzieci, np. w ramach cyklu "Wakacje w zamku" czy "Tajemnice zamkowych ogrodów". To niezwykłe miejsce wytchnienia i relaksu odzyskało swój dawny blask dzięki unijnej dotacji. https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/ogrody 4. Park wokół Stawów Służewieckich w Warszawie To doskonały przykład, jak można chronić przyrodę, a jednocześnie stworzyć miejsce dostępne dla wszystkich: rodzin z dziećmi, osób starszych i z niepełnosprawnościami. Nie brakuje tu również atrakcji dla tych, którzy lubią uprawiać sport na świeżym powietrzu. Jeszcze niedawno nie było tu utwardzonych ścieżek, roślinność była zaniedbana, a staw wysychał. Teraz to jeden z najpiękniejszych terenów rekreacyjnych w stolicy. Zbiornik wodny oczyszczono, napełniono wodą i obsadzono piękną roślinnością. Jest tu molo oraz kładka nad Potokiem Służewieckim. Na środku stawu, na trzech wyspach mieszka wiele gatunków ptaków wodnych. W dodatku można je wygodnie obserwować ze specjalnego pomostu widokowego. Koniecznie pokażcie to miejsce dzieciom! Będą zachwycone. Dzięki pieniądzom z Programu Infrastruktura i Środowisko park zyskał nie tylko dostępne dla wszystkich, wygodne alejki i siłownie na świeżym powietrzu. Można w nim też podziwiać wiele nowych drzew oraz wspaniały ogród bylinowy. 5. Włocławek – Park na Słodowie i Park Sienkiewicza Dla lubiących aktywny wypoczynek i dla każdego, kto szuka nad wodą ochłody przed upałami. Tereny te zawsze miały sportowo-rekreacyjny charakter. Teraz, za sprawą unijnych i krajowych pieniędzy, wygodna ścieżka pieszo-rowerowa połączyła nową część miejskiego ogrodu z pozostałymi częściami parku Sienkiewicza. Można nią dotrzeć do nowoczesnego placu zabaw ruchowych. Drugi taki plac, ze stołami do ping-ponga i oryginalnymi drewnianymi leżakami, znajduje się przy punkcie widokowym. Jest też niesamowity plac zabaw dla dzieci, siłownia na świeżym powietrzu oraz tzw. "zielona klasa". Wszystko, czego potrzeba, żeby rodzinnie, aktywnie i ciekawie spędzić czas. A kiedy dopadnie Was zmęczenie, możecie odpocząć nad wodą. Na rzece Zgłowiączce zamontowano niedawno pływający pomost – jest tam kawiarenka. Obok znajdziecie miniprzystań dla kajaków. 6. Toruń – Park Tysiąclecia Dla każdego coś specjalnego. Ponad 19 hektarów atrakcji – tak można najkrócej opisać Park Tysiąclecia po rewitalizacji. Ten kto szuka spokoju na łonie natury, znajdzie tu wśród pięknych drzew strefę wypoczynku z hamakami, leżakami i stołami parkowymi. Nie brakuje atrakcji dla rolkarzy i amatorów plenerowych siłowni. W parku jest wyznaczona i dobrze oznakowana pętla dla biegaczy. A na najmłodszych czeka wspaniały plac zabaw z zestawami gimnastycznymi, tyrolkami, zjeżdżalniami, huśtawkami oraz wielką piaskownicą. Nawet Wasz pies będzie tu szczęśliwy – wybieg z urządzeniami sprawnościowymi dla czworonogów znajduje się w pobliżu stawu "Felek". https://www.torun.pl/pl/srodowisko/miejskie-parki-i-skwery/park-tysiaclecia 7. Park Miejski w Brwinowie Dla miłośników roślin i małych odkrywców. Park w Brwinowie niedawno wzbogacił się o nową atrakcję. Powstał tam ogród botaniczny. Możecie w nim podziwiać zieloną kolekcję, liczącą ponad 30 tys. drzew, krzewów i bylin. Warto również zajrzeć do zielnika oraz niewielkiego sadu. Rosną tu m.in. stare odmiany jabłoni – Kosztela, Malinowa Oberlandzka czy Antonówka. Niezwykłą dekoracją, która jak magnes przyciąga dzieci, są drewniane rzeźby w kształcie gigantycznych kasztanów, żołędzi i orzechów laskowych. To raj dla ciekawskich maluchów! Na edukacyjnym placu zabaw mogą odkopywać skamieniałości w specjalnej piaskownicy. Albo zanurzyć się w zielonym labiryncie. Czas niezbędny do jego przejścia odmierza zegar słoneczny. Warto wspomnieć, że dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich, cały teren ogrodu dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, m.in. znajdują się w nim tabliczki informacyjne z napisami w języku Braille’a. 8. Folwark w Bukowcu Dla marzących o ciszy i spokoju oraz dla lubiących dalekie spacery wśród pięknej przyrody. Bukowiec to odrestaurowany, przy pomocy dotacji unijnej, duży kompleks parkowo-pałacowy. Zwiedzanie najlepiej zacząć od dawnych zabudowań folwarcznych, gdzie można trafić na koncert, wystawę lub warsztaty. Tutaj też wypożyczycie łódkę, którą można pływać po okolicznych stawach i podziwiać gniazdujące dzikie łabędzie. A jeśli wolicie, możecie obejść stawy na piechotę – nawet z wózkiem dziecięcym (ale z dużymi kołami!). Są tu pomosty kąpielowe, przystań łódek i gotowe miejsce na ognisko czy piknik. Warto też wejść na ceglaną wieżę z tarasem widokowym. Fantastyczna panorama Karkonoszy i Rudaw Janowickich zapiera dech w piersiach! Potem proponujemy zejść do tajemniczego Kręgu Druidów. Małym i dużym poszukiwaczom skarbów z pewnością spodoba się zabawa w odszukiwanie ukrytych na terenie parku skrzynek (geocash). Kto znajdzie wszystkie skrzynki – odkryje tajemnicze hasło. Na koniec odwiedźcie funkcjonujące w dawnym browarze interaktywne Muzeum Tajemniczy Las. Dzieci nie będą chciały wracać do domu. To tylko kilka propozycji na letni rodzinny relaks, piknik czy wyprawę. Wszystkie te miejsca nie stałyby się tak atrakcyjne, gdyby nie dotacje z Programu Infrastruktura i Środowisko. To właśnie dzięki tym pieniądzom zrewitalizowano między innymi wiele parków i ogrodów w Polsce. A wszystko po to, żeby przywrócić mieszkańcom dostępne dla wszystkich, zadbane tereny zielone. Bo przecież dzięki nim zmniejsza się przegrzanie miast i zapylenie, wzrasta wilgotność i czystość powietrza. Korzystamy z tego wszyscy oddychając lepszym powietrzem i odpoczywając pośród drzew. Polecamy szczególnie korzystanie aktywne z terenów zieleni. 