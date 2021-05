Śląskie. Zwróć uwagę na motocyklistów

- Podróżując pamiętajmy, że oprócz samochodów z dróg korzystają motocykliści i rowerzyści. Z uwagi na prędkość jaką są w stanie rozwinąć zmotoryzowani amatorzy jazdy na dwóch kółkach, mogą być niezauważeni przez innych kierowców, a to z kolei może doprowadzić do groźnego zdarzenia drogowego – przestrzega śląska policja.

Funkcjonariusze z siemianowickiej drogówki zostali wezwani do wypadku z udziałem motocyklisty. Okazało się, że kierująca renault nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu jadącemu z naprzeciwka motocykliście podczas wykonywanego manewru skrętu w drogę podporządkowaną. Motocyklista z urazem kończyn dolnych trafił do szpitala.

Śląskie. Sezon motocyklowy się rozpędza

Przy okazji policjanci przypominają, by za kierownicą zachować zdrowy rozsądek i wyobraźnię. - Rozpędzenie motocykla do prędkości 100 km/h często trwa jedynie kilka sekund. W momencie zderzenia z innym pojazdem bądź drzewem motocyklista narażony jest na większe niebezpieczeństwo utraty zdrowia, a nawet życia. Oprócz kasku i odpowiedniego kombinezonu ochronnego nie ma żadnych dodatkowych zabezpieczeń w postaci karoserii samochodu, pasów bezpieczeństwa czy poduszek powietrznych. Często nadmierna prędkość, brawura, przecenianie własnych umiejętności kierowania motocyklem, niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego, jest przyczyną zderzenia się z innym uczestnikiem ruchu i kończy się tragicznie – wyjaśnia policja.