Śląskie. Zachowywali się nerwowo. Powodem narkotyki

To miała być rutynowa kontrola. Około godziny 23.00 jastrzębscy wywiadowcy zatrzymali volkswagena. Podczas czynności policjanci zauważyli, że podróżujące w samochodzie osoby są bardzo zdenerwowane. Postanowili więc sprawdzić, co jest powodem takiego zachowania. Podczas przeszukania samochodu wyszedł powód ich zdenerwowania. Mundurowi w aucie znaleźli narkotyki . 35-letnia kobieta oraz 30-letni mężczyzna zostali zatrzymani.

Kobieta i mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Jastrzębianka usłyszała zarzut posiadania narkotyków, za co grozi jej do 5 lat więzienia. Natomiast mieszkaniec powiatu cieszyńskiego odpowie za posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz handlu nimi.