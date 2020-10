Śląskie. Nie zdziw się gdy trafisz na żubra

- Żubry uciekły prawdopodobnie wczoraj. Jak na razie żadnego z osobników nie udało się złapać, ani zlokalizować. Mamy informację, że były widziane trzy żubry - samce na śródleśnej łące w okolicy tyskich Cielmic. Jest to niepokojące, bo to teren znacznie oddalony od rezerwatu w Jankowicach – mówiła dla portalu tychy.info Elżbieta Wójtowicz, kierownik Ośrodka Hodowli Żubrów i Edukacji Leśnej w Jankowicach. - Żubry wychodzą poza rezerwat, mimo że jest on ogrodzony i jest to normalny stan rzeczy. Częściej zdarza się to w okresie letnim, kiedy samice są w okresie wycieleń, wówczas wychodzą poza rezerwat, cielą się i potem wracają z cielakami do stada – dodała.