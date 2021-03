Śląskie. Na Malediwy z Katowic. Nowe połączenie z lotniska w Pyrzowicach

Jak poinformował we wtorek Piotr Adamczyk z zespołu prasowego Katowice Airport, biuro Itaka rozpoczęło już sprzedaż wakacji na Malediwach z wylotem z pyrzowickiego lotniska. Pierwszy rejs na tym kierunku odbędzie się 3 listopada, a trasa obsługiwana będzie raz w tygodniu, do początku kwietnia 2022 roku.

Połączenie będzie realizowane należącym do PLL LOT Boeingiem 787-9 Dreamliner. Jest to największy szerokokadłubowy statek powietrzny we flocie narodowego przewoźnika. Samolot ma 294 fotele – 249 w klasie ekonomicznej, 21 w klasie premium i 24 w klasie business.