Śląskie. Ludzie nie chcą latać. Lotnisko w Pyrzowicach z 95-procentowym spadkiem

- Linie lotnicze oraz biura podróży już rok zmagają się z kryzysem wywołanym przez pandemię koronawirusa.Od kilku miesięcy szczególnie mocno ograniczona jest siatka połączeń regularnych, a to ze względu na liczne restrykcje dla osób podróżujących do Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, czy też Norwegii, czyli kluczowych rynków w ruchu rozkładowym z Pyrzowic – mówi Artur Tomasik, prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego , które zarządza katowickim lotniskiem.

Śląskie.Duży spadek pasażerów na lotnisku w Pyrzowicach

Z siatki połączeń regularnych skorzystało w lutym 3,2 tys. pasażerów, o 215,4 tys. mniej (o 98,5 proc.) w porównaniu z drugim miesiącem 2020 r. W ruchu czarterowym linie lotnicze przewiozły z i do Pyrzowic 10,6 tys. osób, to o 35,2 tys. mniej (o 76,8 proc.).

- Aktualnie w Pyrzowicach obsługiwane są m.in. dalekodystansowe loty do Cancun i Puerto Platy na zlecenie Rainbow Tours oraz rejsy do Punta Cany dla biura podróży TUI. Połączenia te realizowane są za pomocą bazującego w Katowice Airport, a należącego do PLL LOT, Boeinga 787-8 Dreamliner – podał Tomasik.