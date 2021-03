Śląskie. Prace przy rozbudowie terminalu B w ostatniej fazie. Będzie wygodniej i szybciej

Rozpoczęta we wrześniu 2019 r. i zaplanowana do końca I półrocza 2021 r. przebudowa i rozbudowa największego terminalu lotniska Katowice, to ważny element rozplanowanego do 2025 r. programu inwestycyjnego zarządzającego portem Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego (GTL), o planowanej pierwotnie wartości ponad 600 mln zł.

Śląskie. Lotnisko w Pyrzowicach jeszcze większe

Dzięki rozbudowie terminalu B, obsługującego odloty do lotnisk w obrębie strefy Schengen, powierzchnia obiektu wzrośnie o 40 proc., a przepustowość całego portu zwiększy się z 6 do 8 mln pasażerów rocznie.

Po jego otwarciu co ma nastąpić w czerwcu br., zwiększy się w nim z 18 do 28 liczba stanowisk odprawy, z 6 do 8 stanowisk kontroli bezpieczeństwa, a z 10 do 16 – bramek do boardingu. Łączna powierzchnia terminali pasażerskich w Katowice Airport wzrośnie z 29 tys. m kw. do 34 tys. m kw.