Śląskie. Katowice Airport Taxi. Lotnisko w Pyrzowicach ma własne taksówki

Katowice Airport Taxi to oficjalny przewoźnik pyrzowickiego lotniska. Kierowca może odebrać pasażera z domu, pomóc w zniesieniu bagażu do taksówki i odprowadzić pasażera do stanowiska check-in lub odebrać z hali przylotów.

Śląskie. Katowice Airport Taxi to oficjalny przewoźnik pyrzowickiego lotniska. Źródło: Katowice Airport