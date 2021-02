Śląskie. Koleją na lotnisko w Pyrzowicach? Plany coraz realniejsze

Odbudowa nieeksploatowanej obecnie, w większości jednotorowej linii nr 182 - o długości ok. 45 km – między Tarnowskimi Górami a Zawierciem to jedno z najważniejszych inwestycji kolejowych w województwie śląski, Wartą 812,1 mln zł brutto umowę na wykonanie jej odbudowy PLK podpisały z konsorcjum Track Tec Construction, Infrakol i PBIiK z końcem października ubiegłego roku. Podpisana umowa na pełnienie nadzoru nad inwestycją to kolejny krok do jej realizacji.

Śląskie. Kolejny krok do budowy linii kolejowej do lotniska w Pyrzowicach

Po zakończeniu prac pasażerowie z Zawiercia dojadą do lotniska w Pyrzowicach w 23 min, a z Tarnowskich Gór w niecałe 20 min. Podróżnym z Katowic i z Częstochowy przejazd zajmie około godziny. – Podpisana umowa na nadzór powinna zapewnić sprawną realizację przedsięwzięcia. Projekt łączy środki komunikacji i umożliwia dojazd koleją do portu lotniczego "Katowice Airport”. Zwiększamy dostępność do kolei. To także impuls do rozwoju gospodarczego regionu – powiedział Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.