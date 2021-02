Śląskie. Lekarze uratowali życie 9-letniej Mai. Cierpiała na rzadkie schorzenie

- To schorzenie niezwykle rzadkie u dzieci. Polega na pęknięciu wewnętrznej warstwy ściany naczynia, co powoduje zamknięcie wewnętrznego światła aorty i w efekcie prowadzi do niedokrwienia mózgu i innych narządów. W przeciągu kilku godzin może dojść do zgonu takiego pacjenta, dlatego Maja wymagała natychmiastowej operacji - informuje dr Dariusz Pypłacz z Oddziału Kardiochirurgii Dziecięcej Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.