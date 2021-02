Nagrody w ministerstwach. 49 tysięcy dla dyrektora od Jadwigi Emilewicz

Najwięcej, bo blisko 12 milionów wydała na nagrody Jadwiga Emilewicz, która do października pełniła funkcję wicepremier i minister rozwoju. W lipcu 2020 r. wypłaciła urzędnikom ok. 6,4 mln zł. Trzy miesiące później, dzień przed swoim odejściem z resortu, przyznała im kolejne 5,58 mln zł.

"Te nagrody to forma podziękowania i docenienia pracowników ministerstwa, którzy od wybuchu pandemii zamienili domy na pokoje w ministerstwie, pracowali dzień w dzień, po godzinach, nocą, przysypiając na karimatach po to, by jak najszybciej wypracować rozwiązania ratujące polskie firmy przed upadkiem, a miliony pracowników przed bezrobociem. To dzięki nim praca została wykonana na czas i co najważniejsze przyniosła pozytywne efekty" - napisała w mediach społecznościowych.