Koronawirus w Polsce. Miliony na nagrody w ministerstwie zdrowia

Pytany przez posłankę o kwoty dla poszczególnych pracowników twierdzi, że "podanie takich informacji mogłoby skutkować naruszeniem dóbr osobistych urzędników, a w konsekwencji może narazić Skarb Państwa na odpowiedzialność z tytułu naruszenia tych dóbr prawnie chronionych". Nagrody miało otrzymać w sumie ok. 667 urzędników resortu.

Kraska nie wyklucza, że nagrody zostaną również przyznane pracownikom resortu w tym roku. To o tyle ciekawe, że rząd pod koniec ubiegłego roku zdecydował o zamrożeniu dodatkowych bonusów na 2021 r. Jak argumentowało ministerstwo finansów, decyzja o blokadzie środków na nagrody dla administracji publicznej związana jest z sytuacją społeczno-ekonomiczną wywołaną pandemią COVID-19. Środki z blokady miały zostać przeznaczone przede wszystkim na zakup szczepionki i przeprowadzenie szczepień na koronawirusa.

Ministerstwo zdrowia znalazło na to sposób. Wiceminister Kraska przyznaje w odpowiedzi, że w 2021 r. nie będzie co prawda tworzony fundusz nagród. "Nagrody będzie można przyznać za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej w ramach posiadanych przez Ministerstwo Zdrowia środków na wynagrodzenia" - ujawnia wiceszef resortu.

Nagród ma nie być za to w innych ministerstwach . Niezagrożona jest natomiast wypłata tzw. trzynastek dla administracji publicznej. Świadczenia te zostały wypłacone w 2020 r. i będą realizowane również w 2021 r., co wynika z obowiązujących przepisów prawa.

Szczepionka na COVID. Opozycja oskarża rząd. Adam Niedzielski odpiera zarzuty

Przypomnijmy, już wcześniej posłowie opozycji Michał Szczerba i Dariusz Joński ujawnili, że w ubiegłym roku wyżsi rangą urzędnicy resortu zdrowia otrzymali dodatki do wynagrodzeń w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia brutto. Zdaniem posłów opozycji, były to dodatki do wynagrodzeń rzędu 25-30 tys. zł.