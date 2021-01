Śląsk. Koronawirus nie zatrzymał prac. Terminal B lotniska w Pyrzowicach powstaje bez zakłóceń

Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze przed pandemią rozpoczęło realizację kolejnego etapu programu inwestycyjnego zaplanowanego do 2025 roku. Koronawirus spowodował jednak spadek przychodów spółki, dlatego realizacja części z zaplanowanych projektów została przesunięta. Prace przy rozbudowie terminalu pasażerskiego B prowadzone są jednak bez zakłóceń. - Obiekt zostanie oddany do użytku pod koniec drugiego kwartału 2021 roku – zapewniają władze GTL.

Śląsk. Koronawirus nie zatrzymał prac na lotnisku w Pyrzowicach

Spółka zdecydowała się także na kontynuowania projektu „pps hangary”, czyli budowy nowej płyty postojowej o powierzchni 6,5 hektara, którego zakończenie planowane jest w ostatnim kwartale 2021 roku. Jest to pierwszy etap rozbudowy bazy do obsługi technicznej samolotów, na którą aktualnie składają się dwa hangary przeznaczone do obsługi liniowej samolotów, szybkiej wymiany silników, a także dużych przeglądów komponentowych i strukturalnych. Po południowej stronie budowanej płyty znajduje się działka przeznaczona pod kolejne dwa hangary.