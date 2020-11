Bytom. Bramy odkażające z Politechniki Śląskiej staną w DPS-ach. Pionierski system

Dekontaminacja to proces polegający na unieszkodliwieniu i usunięciu substancji niekorzystnych dla człowieka. Instalacja znajdująca się w bramach stworzonych przez naukowców z Politechniki Śląskiej oraz inżynierów startupu absolwentów uczelni WAAM wyposażona jest w specjalne dysze, z których wydobywa się środek dezynfekujący w postaci pary. Poddając się procesowi dekontaminacji, personel minimalizuje ryzyko zakażenia czy przeniesienia wirusa. Brama jest zautomatyzowana i wyposażona w systemy regulacji.

- Specjalne bramy zainstalujemy także w DPS dla Dorosłych przy ul. Dworcowej, w Bytomskim Centrum Wsparcia przy placu Szpitalnym oraz w prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie noclegowni dla osób bezdomnych przy ulicy Kosynierów w Szombierkach. Koszt jednej takiej bramy to około 25 tys. złotych. Na ten cel zabezpieczyliśmy już niezbędne środki – mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Bytom. Porozumienie z krakowską fundacją

Łącznie we wszystkich placówkach, w których instalowane są nowoczesne bramy pracuje prawie 300 osób, a jednostki dysponują pół tysiącem miejsc dla podopiecznych i osób potrzebujących wsparcia, w tym osób z największej grupy ryzyka zakażeniem.

Tłit - Radosław Fogiel i Robert Biedroń

Sprowadzenie bram odkażających jest możliwe dzięki porozumieniu zawartemu przez miasto z krakowską Fundacją NOVIS PLUS. Fundacja pomaga nie po raz pierwszy – w ramach akcji o nazwie #zostańwdomuipomagaj, razem z Towarzystwem Warta, zakupiła 5 podobnych urządzeń i przekazała je na potrzeby ratowników medycznych.

Bramy zostały stworzone przez naukowców z Politechniki Śląskiej oraz inżynierów startupu technologicznego WAAM, z myślą o personelu medycznym , który działa na pierwszej linii frontu w walce z pandemią. Wynalazek śląskich naukowców znalazł się w finale konkursu Healing Solutions For Tourism Challenge, wyprzedzając ponad tysiąc zespołów ze 100 krajów świata.

- Jako uczelnia badawcza, zarówno temu projektowi, jaki i pozostałym wynalazkom i rozwiązaniom powstającym na Politechnice Śląskiej, których celem jest zwalczanie skutków epidemii, bardzo kibicujemy i pomagamy. Sytuacja wymaga od nas pełnego społecznego zaangażowania. Politechnika daje swój naukowy potencjał - wiedzę, aparaturę badawczą i ludzi. Zapraszam do współpracy przedstawicieli biznesu, przemysłu i tych, którzy chcieliby wspólnie z nami podjąć walkę z epidemią – dodaje prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej.

Bramy dekontaminacyjne. Nowe rozwiązania

Podobna brama już wiosną stanęła w bytomskim Szpitalu Specjalistycznym nr 1, dzięki czemu personel medyczny może odkażać swoje kombinezony ochronne. Jak zaznaczają specjaliści, to właśnie podczas ściągania odzieży ochronnej najczęściej dochodzi do zakażenia lub przenoszenia koronawirusa, dlatego należy to robić zachowując określone procedury.