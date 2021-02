Katowice. Nowi przewoźnicy na lotnisku. Polecimy do Włoch i na Ukrainę

W sezonie "Lato 2021” w siatce regularnych połączeń z Pyrzowic pojawią się dwie nowe linie. Grecki przewoźnik Lumiwings zaoferuje możliwość podróży na dwóch nowych, położonych we Włoszech, kierunkach regularnych, to jest do Forli i Perugii.

Inauguracyjny lot do Forli zaplanowano na 29 marca. Trasa będzie obsługiwana dwa razy w tygodniu – w poniedziałek oraz piątek – do 29 października włącznie. Pierwszy rejs do Perugii zaplanowano natomiast na 4 czerwca Połączenie będzie obsługiwane w poniedziałki i piątki do 29 października włącznie.