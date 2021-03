Śląskie. Koronawirus. Wojewoda Wieczorek za dodatkowymi obostrzeniami w regionie

W poniedziałek rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że najgorsza sytuacja pod względem zajętych łóżek szpitalnych jest na Śląsku, Dolnym Śląsku, Mazowszu i w woj. świętokrzyskim. Dodał, że na Śląsku trwa relokacja niektórych pacjentów do woj. opolskiego.

Odnosząc się do tej sytuacji, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek zaznaczył we wtorek w Polsat News, że jest ona "naprawdę bardzo, bardzo trudna". Podkreślił również, że dynamika zakażeń na Śląsku jest cały czas wzrostowa, a w ciągu ostatnich 7 dni - licząc od poniedziałku do poniedziałku - wykryto ponad 28 tys. infekcji.