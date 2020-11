Katowice. Za kilka dni otworzą szpital tymczasowy w MCK, już zmienili organizację ruchu

W ciągu kilku dni zacznie działać szpital polowy w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w centrum Katowic. Obiekt jest praktycznie już wyposażony, podpisane są też pierwsze umowy z medykami i służbami pomocniczymi. Nie czekając na jego otwarcie, by wszystko sprawnie działało już nastąpiła czasowa zmiana organizacji ruchu w tym rejonie. Katowiccy policjanci apelują do kierowców, by ci nie jeździli na pamięć, tylko zwrócili uwagę na oznaczenia i stosowali się do nowych zasad.

Jak jeździmy w centrum Katowic?

Zmian jest sporo. Wprowadzono zakaz zatrzymywania się na ulicy Olimpijskiej na odcinku od alei Roździeńskiego do ulicy Skrzypka, za wyjątkiem miejsc wyznaczonych do parkowania. Na wysokości ulicy Skrzypka obowiązuje nakaz jazdy w prawo. Ruch na odcinku ulicy Olimpijskiej od alei Korfantego do ulicy Ordona jest ruchem jednokierunkowym i ruch pojazdów odbywa się od alei Korfantego w kierunku ulicy Olimpijskiej. Wyjazd z ulicy Ordona do ulicy Olimpijskiej może odbywać się tylko w lewo, poprzez ulice Olimpijska do ulicy nadgórników i alei Roździeńskiego. Na wysokości ulicy Ordona w kierunku alei Korfantego na odcinku ulicy Olimpijskiej obowiązuje zakaz wjazdu dla pojazdów, który nie dotyczy służb miejskich i pojazdów dojeżdżających do szpitala.